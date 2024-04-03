Мошенники просят "дать в долг" от имени главы уральского ЗАТО

Глава уральского ЗАТО Лесной Сергей Черепанов предупредил об аферистах, которые просят денег от его имени.

Как рассказал мэр на своей официальной странице в соцсети, сегодня мошенники пытались ввести в заблуждение жителей города, прислав сообщения с липового телефона в WhatsApp и написав в Telegram с двойника его канала. Черепанов призвал не реагировать на такие сообщения.

"Мошенники могут обратиться к вам от моего имени, руководителей силовых структур или других руководителей с просьбой перевести или привезти деньги, дать в долг. При этом они всегда ссылаются на проверку со стороны силовых структур", - рассказал глава Лесного.

В случае сомнений мэр просит уральцев звонить или писать лично ему.

Напомним, ранее аферисты выдавали себя и за других свердловских мэров – главу Новоуральска Вячеслава Тюменцева и главу Екатеринбурга Алексея Орлова.