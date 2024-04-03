Свердловчанам увеличат штрафы за нарушение пожарной безопасности

На Среднем Урале с наступление пожароопасного сезона увеличат размер штрафов за нарушение правил безопасности. Речь идет об инцидентах, когда халатность человека привела к пожару в лесу, заявил в ходе пресс-конференции глава управления надзорной деятельности ГУ МЧС Станислав Шевелев

По его словам, это вынужденная мера, связанная с необходимостью держать ситуация под контролем. Насколько возрастет штраф пока не сообщается.

Он также добавил, что 2023 год побил многолетний рекорд региона, став самым пожароопасным. Необдуманные действия жителей Свердловской области привели к более чем 4,5 тыс. административных дел, штрафы по которым достигли 10 млн рублей.