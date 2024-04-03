Патрушев: Следы теракта в "Крокусе" ведут к украинским спецслужбам

Следы теракта в "Крокус сити холле" ведут к украинским спецслужбам, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, "всем хорошо известно, что киевский режим не является самостоятельным и полностью контролируется США".

"Необходимо также учитывать, что ИГИЛ*, "Аль-Каиду"* и другие террористические организации создал Вашингтон", - добавил Патрушев.

Также секретарь Совбеза назвал неадекватной реакцию Владимира Зеленского, обвинившего российские власти в теракте.

"Вместе с тем в Словакии прямо говорят, что киевский режим уже длительное время укрывает игиловцев* на своей территории и использует их в своих целях", - цитирует его РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал информацию о причастности ИГИЛ* к теракту в "Крокус Сити Холле".

По словам главы государства, в России видят, что США по разным каналам пытаются убедить всех, что "киевского следа в московском теракте якобы нет" и что его совершили члены ИГИЛ*. "Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик", — указал Путин.

* Запрещенные в России террористические организации