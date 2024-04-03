Медико-профилактическая акция в честь Всемирного дня здоровья даст шанс проверить показатели организма жителям Астрахани

В эту пятницу, 5 апреля, с 12:00 до 15:00 в рамках проекта #ДатьШансЗдоровьюМожешьТолькоТы!» в общественных пространствах Астраханской области врачи региона проведут бесплатное медицинское обследование (ТК «ОСТРОВский», ТЦ «Простор», Дом офицеров «Каспийской флотилии», ТРЦ «СИТИ», ТРЦ «Ярмарка», ТРК «DEXTER», торговый центр на Котовского, 8а). ⠀

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, в «Точках здоровья» все желающие смогут узнать основные показатели состояния организма (артериальное давление, насыщение крови кислородом и др.) и получить профилактические рекомендации.

Более развернутое обследование будет проводиться в ТРК «Три кота». Астраханцы смогут получить консультацию врача-кардиолога, врача-эндокринолога, психолога, дети и взрослые пройдут комплексное обследование в центрах здоровья для выявления факторов риска развития хронических заболеваний.

В мобильных комплексах (на парковке) будет организовано проведение маммографического исследования, по медицинским показаниям ЭКГ, взятие анализа крови на глюкозу.

Акцию поддержат: Городская поликлиника № 1, Городская поликлиника № 2, Городская поликлиника № 3, Городская поликлиника № 8 им.Н.И. Пирогова, Городская поликлиника № 5, Городская поликлиника № 10, Детская городская поликлиника № 3, Астраханский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед», Центр по профилактике и борьбе со СПИД.