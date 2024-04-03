03 Апреля 2024
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Экономика Новосибирская область
Фото: nso.ru

Андрей Травников назвал строительство гостиниц в Новосибирской области приоритетной задачей

В Новосибирской области начал работу Форум сибирского гостеприимства и туризма «Дикоросы». Губернатор Андрей Травников принял участие в осмотре экспозиции и торжественном открытии выставки «HoReCa Siberia», Форума сибирского гостеприимства и туризма «Дикоросы», сообщает пресс-служба Правительства региона.

«Приятно, что Новосибирская область вносит свой вклад в открытие и познание российскими и зарубежными туристами нашей страны. И проведением этой выставки, фестивалем «Дикоросы», и тем, что туристический поток в Новосибирскую область с каждым годом прирастает. Это ставит перед нами все новые и новые задачи. Если три года назад мы считали, что у нас номерной фонд гостиниц с хорошим запасом, то уже с прошлого года осознаем, что это не так. Нужно реализовывать новые проекты. Спасибо Президенту страны, Правительству Российской Федерации за то, что запущен национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», который создает возможности, инструменты, которыми мы воспользуемся, и пользуемся, для того, чтобы развивать туристический потенциал нашего региона, вносить ещё больший вклад в познание и продвижение Сибири, и всей России в целом», – подчеркнул глава региона.

(2024)|Фото: nso.ru

Екатерина Шаповалова, автор и руководитель проекта «Гастрономическая карта России», отметила важность проведения форума: «Выставка «Дикоросы» помогает нам строить индустрию, потому что без сферы производства регионального продукта и готовых решений для направления российской кухни мы ничего не построим. И сегодня собрались регионы, которые уже готовы продемонстрировать, что они это направление развивают – нашу российскую кухню. Спасибо большое, дорогие друзья, мы растём. По сравнению с прошлым годом, я уже вижу, насколько выросла эта выставка».

(2024)|Фото: nso.ru

В мероприятиях приняли участие члены Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение», руководители исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

(2024)|Фото: nso.ru

Президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию обозначил ключевые направления развития отрасли, цели, которые необходимо достичь. До 2030 года почти вдвое – до 140 млн – увеличить число ежегодных путешествий по стране за счёт доступного предложения разнообразных туристических услуг. А также вдвое увеличить вклад внутреннего туризма в ВВП страны.

(2024)|Фото: nso.ru

В этом направлении уже многое сделано. В прошлом году Новосибирская область по туристическому потоку стала лидером в Сибири и десятой в стране (2,8 млн поездок в 2023 году). Доля туриндустрии в ВРП региона достигла 2,7%.

(2024)|Фото: nso.ru

Регион развивает транспортную инфраструктуру, курорты, гостиницы, рестораны и кафе, благоустраивает общественные пространства. В прошлом году объём государственной поддержки отрасли составил более 44 млн рублей. Правительство поддержало 9 предпринимательских инициатив, увеличило максимальную сумму гранта с 3 до 5 млн рублей. Область стремится к повышению эффективности отрасли, внедряя цифровые технологии и сервисы. Чтобы людям удобнее было планировать поездку, запущен региональный туристический портал trip2sib.ru. Цифровая платформа оказалась востребованной – в прошлом году количество пользователей увеличилось в 1,5 раза и достигло почти 155 тысяч человек.

Теги: андрей травников, туристический поток, форум сибирского гостеприимства и туризма дикоросы


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