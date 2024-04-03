Цены на золото бьют мировые рекорды

Стоимость золота установила новый мировой рекорд - $2300 за унцию. С начала года драгметалл подорожал уже почти на 11%. Золото дорожает уже неделю без остановки, основной фактор – опасения инвесторов по поводу инфляции и ожидание снижения ставки рефинансирования в США.

Аналитики отмечают, что инвесторы всегда используют золото как надежную валюту во времена политической и экономической нестабильности. Не остаются в стороне от ситуации и спекулянты, которые также ищут свою выгоду от роста цен на золото. Также отмечается, что центральные банки активно закупаются золотом.