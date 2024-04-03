Глава Югры сообщила, чем для России является энергия нефти

Губернатор Югры Наталья Комарова на главной пленарной сессии форума "Нефтяная столица" "Энергия нефти - путь к прогрессу" в Ханты-Мансийске сообщила, чем для России является энергия нефти.

Югра - большая, профессиональная, многонациональная семья. Форум проходит в год семьи и председательства России в БРИКС.

"Язык форума - профессиональный. Ценность диалога - люди, знания, идеи, разработки и проекты", - сказала Комарова.

Среди проектов она отметила разработку "Молодой геолог" - отслеживание механизмов сбоя в работе скважин. Большинство проектов, представленных на "столице", реализуют. Комарова напомнила идею о том, что идти к своей цели надо всю жизнь, не сворачивая.

Во время дискуссии о том, что для России энергия нефти, Комарова отметила, что она - жизнь, это отражает отношение губернатора к поставленному вопросу.

"Не перестаю нацеливать молодёжь на то, что не случайно природа дала человеку полезные ископаемые. Надо напрячь талант и взять из нефти всё", - сказала Комарова.

Каждый третий югорчанин работает в нефтегазодобыче. А 2023 г. 210-220 млн т нефти (чуть больше 40% общероссийского уровня) добыты в Югре. Спрос на нефть будет расти, и работа в отрасли для молодых специалистов точно будет, считает губернатор, уточняя, что добыча "чёрного золота" - умная задача.