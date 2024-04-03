Министр здравоохранения Астраханской области проконтролировал ремонт поликлиники в Красном Яру

Поликлинику в Красном Яру ремонтируют по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». На эти цели из государственного бюджета было выделено порядка 137 млн рублей.

Представитель подрядной организации, осуществляющей работы, доложил министру о ходе ремонта. Здание поликлиники построено в 1981 году и с момента постройки капитально ремонтируется впервые. В настоящее время на объекте ведутся демонтажные работы.

Поликлиника обслуживает более 20 тысяч красноярцев. Прием ведут шесть терапевтов и 13 узких специалистов: кардиолог, оториноларинголог, дерматовенеролог, инфекционист, психиатр-нарколог, фтизиатр, онколог, эндокринолог, стоматолог, два хирурга, два акушер-гинеколога.

На период ремонта амбулаторный прием пациентов перенесен на первый этаж здания стационарного корпуса.