Спортсмены из Крыма не будут участвовать в парижской Олимпиаде – Аксенов

Спортсмены из Крыма не будут участвовать в парижской Олимпиаде в этом году, заявил глава республики Сергей Аксенов. Из его сообщения в Telegram-канале следует, что атлеты сами сделали такой выбор, а он лишь поддерживает его.

Аксенов назвал Международный олимпийский комитет "предателем олимпийских принципов".

"Олимпийский спорт – это, прежде всего, про престиж государства, про гордость за свое Отечество. Поэтому мое личное мнение: ехать на олимпиаду не надо. Не понимаю тех, кто так туда рвется", - заявил Аксенов.

Ранее в Кремле заявили, что раз МОК не требует от спортсменов подписывать документы с осуждением СВО, то выбор ехать или не ехать на Игры остается за самими спортсменами и спортивными федерациями (российскими). Ранее МОК объявил, что к Олимпиаде в Париже не будут допущены россияне, выступающие в групповых и командных видах спорта, а также те, кто имеет отношения к силовым структурам, например, спортсмены, выступающие за ЦСКА.