Адвокат: Иск к "Макфе" и аффилированным лицам заявили на 46 млрд, а не на 100 трлн

Иск о взыскании имущества "Макфы" и аффилированных с ней компаний, а также родственников экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича заявлен на сумму порядка 46 млрд рублей. Об этом ТАСС заявил адвокат управляющей компании "Макфа" Павел Хлюстов.

Ранее, 1 апреля, сообщалось, что сумма арестованных активов составляет 100 трлн рублей.

"Генпрокуратура не указывала в своем иске 100 трлн рублей. Это, видимо, оценил соответствующее имущество непосредственный пристав. Сумма, которую указала Генеральная прокуратура, существенно меньше, они оценивают изымаемое имущество на сумму порядка 46 млрд рублей", - сказал Хлюстов.

Для обеспечения иска ГП РФ по решению Центрального районного суда Челябинска арестованы 100% акций таких компаний, как "Первый хлебокомбинат", "Макфа", "СМАК", "Новая пятилетка", "Долговское" (акции, принадлежащие Наталье Петрашевой и Наталье Юревич, а также частной кипрской компании "Сула Гранти ЛТД"). Также арестованы принадлежащие родственнице Юревича и зятю Белоусова акции "Челябинскоблгаза", а также акции компании "Арком" и ЧАО "Каланчакский комбинат хлебопродуктов", принадлежащие нидерландской компании "Эм Джи Си Интернэшнл Б.В. (MGC International B.V.). Ответчиками по иску привлечены Юревич, Белоусов и супруга последнего.

Напомним, по мнению Генпрокуратуры, бенефициары компании Михаил Юревич и Вадим Белоусов, работая в органах государственной власти, в течение многих лет нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения. Юревич с 2000 по 2005 гг. являлся депутатом Госдумы, а до 2010 г. был главой Челябинска. Впоследствии до 2014 г. он занимал пост губернатора Челябинской области. Белоусов в 2011-23 гг. был депутатом трех созывов Госдумы. В иске сказано, что ответчики "использовали для достижения собственных бизнес-интересов" высокое положение во власти. По закону они должны были отказаться от ведения бизнеса.

Юревич и Белоусов находятся за границей, они объявлены в международный розыск. Еще в 2017 году против них были возбуждены уголовные дела о получении взяток на около 3,3 млрд руб. за покровительство подрядчикам дорожного строительства в Челябинской области. По словам собеседников издания, Юревич "приобрел" гражданство Кипра, якобы он сам и Белоусов продолжают через третьих лиц контролировать бизнес, а часть активов они перевели в офшоры, зарегистрированные на Кипре.