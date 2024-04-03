Астраханцы поздравили жителей Могилева с Днем единения народов России и Беларуси

Праздничный концерт, посвященный Дню единения народов России и Беларуси, состоялся накануне в Могилёве. На торжественном вечере присутствовали представители Могилевского областного исполнительного комитета, областного и городского Совета депутатов, общественности. Почетным гостем мероприятия стал министр внешних связей Астраханской области Владимир Головков, прибывший накануне в белорусский регион с рабочим визитом.

На сцене областного Дворца культуры выступили лучшие творческие коллективы Могилёвской области и Астраханский государственный ансамбль песни и танца.

Праздничное мероприятие началось исполнением Гимнов Республики Беларусь и Российской Федерации. Затем слово было предоставлено Председателю Могилёвского областного Совета депутатов Александру Горошкину.

От имени губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина могилевчан поздравил с этим знаменательным и крайне важным для наших стран событием министр внешних связей Астраханской области Владимир Головков, пожелав Могилёвской области и её жителям мира, добра, благополучия и процветания.

«Россия и Беларусь едины. У нас общее прошлое, которое мы вместе бережно храним. У нас общее настоящее, в котором мы вместе противостоим внешним вызовам и угрозам. У нас общее будущее, ради которого мы вместе работаем и живём», — сказал Владимир Головков в своём приветственном слове.

На концерте исполнялись русские и белорусские песни, хореографические композиции. Творческую программу открыл вокальный номер «Две сестры» в исполнении могилёвских и астраханских солистов. Далее на сцену вышли заслуженные коллективы Республики Беларусь — оркестр народных инструментов имени народного артиста Беларуси Л.Л. Иванова Могилевской областной филармонии и ансамбль песни и танца «Медуница».

Тепло встретили зрители выступление Астраханского государственного ансамбля песни и танца, который является настоящей визитной карточкой нашего региона и представляет его как в России, так и далеко за её пределами. Артисты исполнили композиции «Астраханская сюита», «Береги берега России», «Волга — мать река» и другие номера из золотой коллекции коллектива.





Завершился концерт совместным исполнением песни «Мы единое целое».