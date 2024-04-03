03 Апреля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Получили 150 тысяч, а выплатили миллион. Екатеринбуржец вернул "Азону" навязанный товар

Житель Екатеринбурга смог вернуть деньги за навязанный ему товар и получить компенсацию. В результате ООО "Азон", вынудившее уральца заключить кредит на 151 тыс, лишилось порядка 1 млн рублей. Об этой истории Накануне.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Все началось в июне 2020 года, когда Анвар пришел по приглашению на презентацию массажного оборудования, проводимую ООО "Азон". Там были показаны различные массажеры, беспроводные пылесосы, шерстяные изделия и другая продукция, а также проводилась викторина, в которой мужчина выиграл 30% на массажную накидку, увлажнитель (озонатор), одеяло, две подушки и ручной массажер.

Но радость от выигрыша длилась недолго - Анвару сообщили, что скидка будет действовать только при покупке товара именно на презентации. Мужчина ничего не хотел покупать, однако менеджеры действовали настолько умело, что в какой-то момент екатеринбуржец уже заключал потребительский договор на 151 тыс. рублей с ПАО "МТС-Банк". Только придя домой, Анвар понял, что ему не нужны товары на 149 тыс. рублей и поспешил вернуть все купленное, однако в офисе, где проводилась презентация, уже никого не было. Тогда мужчина обратился напрямую в ООО "Азон" с претензией и потребовал расторгнуть договор, но получил отказ.

Анвар обратился в Ленинский районный суд Екатеринбурга с иском к ООО "Азон" и ПАО "МТС-Банк" о защите прав потребителей. Он требовал признать договор недействительным и взыскать:

  • убытки в размере 191 тыс. 119 рублей;
  • неустойку в размере 591 тыс. 920 рублей;
  • компенсации морального вреда в размере 15 тыс. рублей;
  • расходы по оплате услуг представителя в размере 15 тыс. рублей;
  • штраф.


"Разрешая спор, суд первой инстанции отметил, что ответчик ООО "Азон" не предоставил истцу полную и достоверную информацию обо всех характеристиках товара. Кроме того, как указано в документах, массажная накидка оказывает терапевтическое воздействие на организм, в связи с чем продавец должен был довести до потребителя информацию о противопоказаниях к использованию указанного прибора, но этого сделано не было", - пояснили в суде.

Требования екатеринбуржца были удовлетворены частично, с компании взысканы:

  • убытки - 191 тыс. 119 рублей;
  • компенсация морального вреда - 5 тыс. рублей;
  • неустойка - 50 тыс. рублей;
  • расходы по оплате услуг представителя - 25 тыс. рублей;
  • штраф в размере 123 тыс. 59 рублей.

Истцу же поручили в течение 10 дней с момента получения денежных средств передать ООО "Азон" приобретенный товар. Однако Анвара такой исход не устроил. Он настаивал, что сумма должна быть взыскана солидарно как с продавца, так и банка. Также он считал неверным расчет неустойки.

Судебная коллегия по гражданским делам при рассмотрении материалов дела сочла заслуживающим внимания довод апелляционной жалобы о расчете неустойки. В этой части решение Ленинского районного суда Екатеринбурга было изменено. Суд апелляционной инстанции увеличил размер неустойки до 545 тыс. 340 рублей, а размер штрафа - до 370 тыс. 729 рублей.

В общей сложности Анвар получил от компании 766 тыс. 459 рублей, а ООО "Азон" дополнительно оплатило штраф свыше 370 тыс. рублей.

Теги: Екатеринбург, Азон, массаж, суд


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