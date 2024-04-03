Федеральная стажировочная площадка для специалистов по работе с семьями создается в Тюмени

Федеральная стажировочная площадка для специалистов по работе с семьями создается в Тюмени. Об этом было сказано сегодня на XXII Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

На съезде в местном ДК "Нефтяник" детские омбудсмены со всей страны обсудят актуальные задачи в сфере семейной политики, которые поставлены главой государства Владимиром Путиным. Особое внимание в ходе съезда будет уделено темам улучшения жилищных условий семей, их поддержке в кризисной ситуации, реабилитации родителей с алко- и наркозависимостью, практикам разрешения семейных споров.

В Тюмень приезжают за опытом работы с семьями, кто столкнулся с алкогольной зависимостью. У Тюменской области есть большие наработки по помощи в преодолении зависимости, отметила Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Именно поэтому Федеральная пилотная площадка по реабилитации родителей, имеющих алкогольную и наркозависимость, а также стажировочная площадка для специалистов по работе с семьями будут работать в Тюмени. Уверена, что этот опыт и практика помогут людям вернуться к здоровому образу жизни, а главное — в родную семью, к детям", - прокомментировала Мария Львова-Белова.