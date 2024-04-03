Воспитанники астраханского центра «Юность» получили ответное видео-письмо от бойцов СВО

Ребята из астраханского центра "Юность" второй год отправляют на передовую военнослужащим маскировочные сети, тактические браслеты, окопные свечи и письма, которые становятся главным талисманом для бойцов.

И вот воины прислали ответное видео-сообщение, в котором благодарят воспитанников центра «Юность» за помощь и поддержку.

«Здравствуй, дорогой солдат! Ты только держись, тебя обязательно согреет тепло наших рук. Мы очень ждём, что скоро все наладится и ты вернешься домой с Победой! Очень переживаем за тебя… Спасибо за мирное небо!», - пишут в своих посланиях юные астраханцы.

Напомним, присоединиться к героям и найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.рф.

Также по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться по адресу: ул. Свердлова, 43. Жители районов – в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учётному специалисту.