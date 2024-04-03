03 Апреля 2024
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Экономика В России Москва
Фото: Накануне.RU

Леонид Калашников: Гайдаровский форум развалился, тогда как идеи МЭФ все более востребованы 

Второй день Московского экономического форума – 2024 начался с пленарной дискуссии "БРИКС+: путь к новому порядку". Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал иностранным участникам, среди которых гости из Китая, Индии, Бразилии и других стран, что из России уехали многие бывшие участники "мейнстримного" когда-то Гайдаровского форума.

"До сих пор в фаворе был другой экономический форум, Гайдаровский, большинство экспертов которого сегодня находятся за границей нашей Родины, вот так они активно участвовали и проводили в жизнь экономическую политику, что решили пожить в других странах и сегодня критикуют нас оттуда. И когда я говорю о благодарностях в адрес организаторов МЭФ, Константина Бабкина, то напомню, что этот форум предлагал то, что тогда не принималось, а сегодня воплощается в жизнь", — сказал Леонид Калашников.

Он отметил, что сейчас требуются полноценные изменения экономической жизни в нашей стране — и вот власти заговорили о необходимости развития электроники, станкостроения, машиностроения. И сегодня, 3 апреля, участники МЭФ из числа депутатов Госдумы обсудят это с премьер-министром Михаилом Мишустиным во время его отчета в нижней палате.

Московский экономический форум проходит в столице 2-3 апреля.

Теги: Леонид Калашников, Московский экономический форум


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