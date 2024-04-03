При теракте в "Крокусе" погибли шесть детей

Шесть детей, по последним данным, погибли в результате теракте в "Крокус сити холле". Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, пишет РИА Новости.

По ее словам, еще пятеро пострадавших ребят остаются в больнице: двое в тяжком состоянии, трое - в средней степени тяжести.

Вечером 22 марта несколько человек ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание. СКР возбудил дело о терроризме. Власти сообщили о задержании 11 подозреваемых по уголовному делу.

По последним данным, в результате теракта погибли 144 человека, пострадал 551 человек.