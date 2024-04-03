В Москве избили финалиста шоу "Голос"

В Москве избили финалиста шестого сезона шоу "Голос" Ладислава Бубнара.

Артист попал в больницу 1 апреля с ушибом головы и растяжением связок шейного отдела. Врачам Бубнар сообщил, что его избил знакомый. Полиция проводит проверку, пострадавшего отпустили лечиться амбулаторно.

Бубнар (33 года, по другим данным – 40 лет) позиционирует себя как чешского и российского певца, "преемником Карела Готта". Участвовал в "Голосе" в 2017-м году – тогда из членов жюри к нему повернулись Дима Билан и Пелагея.