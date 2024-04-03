03 Апреля 2024
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Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

День единения народов России и Беларуси в Астраханской области отметили торжественно

На площадке Астраханского государственного университета имени В.Н. Татищева накануне состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню единения народов России и Беларуси. Участников встречи поприветствовал и.о. ректора Астраханского государственного университета имени В.Н. Татищева Игорь Алексеев.

Заместитель министра внешних связей Астраханской области Илья Торопицын подробно рассказал об истории становления и текущем состоянии многоплановых астраханско-белорусских связей.

«Для Астраханской области Республика Беларусь — не только стратегический партнер, но и близкий друг. Особую роль в укреплении двусторонних отношений играют наши межрегиональные контакты. Совместно с Брестской, Витебской, Могилёвской областями мы активно развиваем торгово-экономические связи, успешно реализуем социально-значимые проекты, уделяем внимание патриотическому воспитанию молодого поколения», — отметил он.

На мероприятии прозвучали видеопоздравления белорусских коллег. О многолетних традициях добрососедства между Беларусью и Россией, которые передаются из поколения в поколение, говорил в своём видеообращении к астраханцам руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Уфе Артур Карпович. Тёплыми и дружескими он назвал отношения между Беларусью и Астраханской областью.

«С каждым годом они становятся крепче, доверительнее и продуктивнее, что, безусловно, связано с открытостью, честностью и обязательностью людей, проживающих в Астраханской области», — отметил дипломат в видеообращении.

Праздником, символизирующим общность исторических судеб и нашу многовековую дружбу, считает День единения народов Беларуси и России начальник Управления стратегического развития и международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Ольга Михейчик.

«Астраханская область — важнейший партнёр Республики Беларусь. Объединяющие нас торгово-экономические и гуманитарные связи крепнут и расширяются, пополняются новыми проектами и инициативами, — сказала она. — Уверена, что стремление белорусов и россиян к единению будет служить прочным фундаментом для расширения многопланового взаимовыгодного сотрудничества».

За заслуги в развитии международных связей Астраханской области с Республикой Беларусь почетной грамотой министерства внешних связей Астраханской области были награждены общественный деятель Николай Селицкий, возглавлявший региональные общественные организации по развитию белорусской культуры, и предприниматель Раиса Берестень.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В ходе мероприятия своими выступлениями собравшихся в зале радовал Камерный хор Астраханской государственной филармонии. Коллектив, с успехом выступивший в 2023 году на гастролях в Минске и Гомеле, исполнил песни, которые одинаково любимы народами России и Беларуси.

Теги: день единения россии и белоруссии, астраханско-белорусские связи, международные связи


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