Украина планирует атаковать Крымский мост в первой половине 2024 года, - Guardian

Британская газета Guardian утверждает, что Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины планирует снова атаковать Крымский мост в первой половине 2024 года.

Издание ссылается на одного из должностных лиц украинской разведки. Атака может быть совершена с помощью дронов. Источник газеты заявил, что у главы ГУР Кирилла Буданова есть "большая часть средств для осуществления этой цели".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от Германии объяснений в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту. В Кремле заявили, что не располагают данными о содержании аудиозаписи, на которой якобы немецкие офицеры обсуждают удары по Крымскому мосту.