В возрасте 114 лет умер самый старый мужчина на планете

В Венесуэле скончался Хуан Висенте Перес Мора – самый старый мужчина на планете. Он скончался в возрасте 114 лет и 311 дней, о его смерти сообщил президент страны Николас Мадуро.

Хуан Мора был последним в мире человеком с подтвержденной датой рождения в первом десятилетии XX века – все остальные из ныне живущих родились уже после 1909 года.

Мора всю жизнь прожил в Венесуэле. Он был девятым ребенком в семье крестьян, работал на сборе сахарного тростника и кофе, затем купил ферму. В 1938 году женился, в браке родилось шесть сыновей и пять дочерей. Примечательно, что первый документ, удостоверяющий личность, Хуан получил в 1963 году, когда продал ферму и перебрался с семьей в небольшой городок Сан-Хосе-де-Боливар. Всю жизнь Мора был набожным католиком.

Его жена умерла в 1997 году. В 2020 году были живы шестеро детей Хуана, 41 внук, 18 правнуков и 12 праправнуков.

Самым старым мужчиной в мире Хуана провозгласили в мае 2022 года. Тогда сообщалось, что у него нет особых проблем со здоровьем, хотя большую часть времени он передвигался в инвалидной коляске. Его сознание также было ясным, он мог вспомнить различные аспекты своего детства.

Секретом своего долголетия Хуан называл упорный труд, молитву дважды в день и ежедневное употребление стакана агуардиенте ("огненная вода" – испанский самогон).