Роспотребнадзор распорядился привести в порядок аквапарк "Лимпопо" после недавнего пожара

Роспотребнадзор потребовал провести дополнительные уборку и дезинфекцию в аквапарке "Лимпопо" после пожара на цокольном этаже здания. Напомним, что в ночь с 1 на 2 апреля там горели помещения сауны и бара.

Позднее в одном из Telegram-каналов появились фото от сотрудников аквапарка, которые пожаловались на сажу, которая осталась в воде и на горках, а также на сильный запах гари. Работники ожидали, что аквапарк закроют для проведения уборки, однако, по их словам, руководство заявило, что ничего страшного не произошло и наказало работать.

"По информациии городского паблика о запахе гари и саже в бассейне аквапарка после пожара Южный Екатринбургский отдел Управления Роспотребнадзора выдал в адрес юрлица предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в том числе по организации уборки и дезинфекции помещений, проветриванию и лабораторному контролю качества воды и воздуха", - заявили в Роспотребнадзоре.

Напомним, в ту ночь на площади в 50 квадратных метров огнем были повреждены внутренняя отделка помещений сауны и бара. В тушении были задействованы 19 единиц техники и 60 человек личного состава. Еще до прибытия огнеборцев по лестничным маршам были эвакуированы 140 человек, в том числе 17 детей.

Причина возгорания сейчас устанавливается.