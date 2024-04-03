Гособвинение просит приговорить бывшего председателя пермского "Центра исторической памяти" к трем годам лишения свободы

Гособвинение просит приговорить Александра Чернышова за попытку контрабанды архивов пермского "Мемориала"* к трем годам лишения свободы.

Как сообщает Properm.ru, он признал вину и сотрудничал со следствием.

Защита просит назначить более мягкое наказание — с учетом его раскаяния и последующих действий, адвокат Анастасия Шардакова просит условный срок.

Напомним, по версии следствия, Роберт Латыпов и председатель пермской региональной благотворительной общественной организации "Центр исторической памяти" Александр Чернышов пытались вывезти в Германию архивные документы "Мемориала"*, представляющие, согласно экспертной оценке, культурную и историческую ценность.

Сам Латыпов утверждал, что никакой культурной ценности архив не представляет, поскольку относится к делопроизводству. Часть документов архива, по его словам, действительно была отправлена из Перми, но не за границу, а в Москву, для их систематизации.

Чернышов был задержан 5 мая 2023 года. 22 мая суд отправил его под арест.

*Внесен Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. В настоящий момент общество ликвидировано.