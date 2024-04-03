На Урале альфонсу вменили 12 эпизодов мошенничества

На Среднем Урале направлено в суд уголовное дело альфонса и его подельника, обвиняемых в мошенничестве. Жертвами приятелей становились доверчивые девушки.

Как сообщили Накануне.RU в управлении МВД по Екатеринбургу, 23-летний обвиняемый и его сообщник с октября 2021 по март 2023 года знакомились в интернете с девушками и входили к ним в доверие, а затем предлагали открыть совместный бизнес, регистрироваться в качестве ИП и оформлять на них соответствующие расчетные счета. При этом парни знали, что их влюбленные жертвы не смогут вести реальную финансово-хозяйственную деятельность.

Также при встречах с дамами молодые люди под предлогом "обучения" похищали деньги или приобретенные в рассрочку дорогостоящие смартфоны последней модели, якобы, под нужды будущего "бизнеса". Девушки передавали им от 60 тысяч до 1,5 млн рублей. После этого ухажеры переставали появляться и выходить на связь, а деньги тратили на себя.

По версии следствия, на счету альфонса 12 эпизодов мошенничества, а его приятеля – 5 эпизодов. Сейчас расследование уголовного дела завершено, оно направлено в Полевской городской суд.

Напомним, ранее в полиции рассказывали, что парень при знакомствах представлялся различными именами – "Максим" и "Никита". Альфонсу может грозить до 10 лет лишения свободы.