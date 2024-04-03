В Петербурге задержали доцента университета с аватаркой с флагом Украины в соцсетях
В Санкт-Петербурге задержан доцент Университета путей сообщения Дмитрий Бураков, пишет "Фонтанка".
На страничке доцента в социальной сети "ВКонтакте", подлинность которой подтверждена им самим, с 1 марта 2014 года размещена фотография с трезубцем на фоне украинского флага.
По данным издания, сам Бураков заявил, что не знает причин своего задержания. Обвинения ему не предъявлены.
В прошлом году учитель информатики в московской школе №1619 нарисовал свастику и написал украинский лозунг на доске во время урока. Преподавателя отстранили от уроков, сообщалось о проведении проверки.