В Петербурге задержали доцента университета с аватаркой с флагом Украины в соцсетях

В Санкт-Петербурге задержан доцент Университета путей сообщения Дмитрий Бураков, пишет "Фонтанка".

На страничке доцента в социальной сети "ВКонтакте", подлинность которой подтверждена им самим, с 1 марта 2014 года размещена фотография с трезубцем на фоне украинского флага.

По данным издания, сам Бураков заявил, что не знает причин своего задержания. Обвинения ему не предъявлены.

В прошлом году учитель информатики в московской школе №1619 нарисовал свастику и написал украинский лозунг на доске во время урока. Преподавателя отстранили от уроков, сообщалось о проведении проверки.