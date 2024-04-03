Агрессивного пикапера из Екатеринбурга "закрыли" на 8 суток за нападение на девушек

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес решение в отношении Дмитрия, нападавшего на местных девушек. Парень пытался агрессивно познакомиться, но, получая отказ, толкал девушек в снег, плевал в них и оскорблял.

По решению суда, Дмитрий Гребенкин пробудет под арестом 8 суток.

Напомним, что как минимум четыре девушки пострадали от неадекватных действий парня. Одну он насильно обнял, а когда та в попытках вырваться ударила его каблуком по ноге, толкнул в сугроб и убежал. Другую он схватил за руку, а после и вовсе поднял, чтобы унести. Поспешившему на помощь прохожему он залил глаза перцовкой. Третью он толкнул в сугроб, а после начал заплевывать, а четвертую тянул за шарф, заявляя, что не отпустит, пока та не даст свои контакты. Одну из пришедших на помощь девушек он также толкнул и послал.

Сегодня в "Кольцово" его задержали при попытке улететь в Москву к матери, после чего сразу отправили на скамью подсудимых. Там Дмитрий свою вину признал, но заявил, что нападал в состоянии аффекта. Однако при разъяснении отметил, что ему просто было обидно за резкие отказы. Что-то пояснять журналистам он отказался.

Отметим, что три девушки после нападения написали заявление в полицию, а одна из них даже предоставила фото и адрес нападавшего. Несмотря на это, участковый якобы вынес отказное постановление. И только после критики и общественного резонанса, неадекватного екатеринбуржца удалось задержать.