Названа причина ночного отключения света в Санкт-Петербурге

Названа причина ночного отключения света в северных районах Санкт-Петербурга – оно было вызвано технологическим нарушением на оборудовании.

Ранее СМИ сообщили, что электричества не было в Красногвардейском и Калининском районах города.

В "Россети Ленэнерго" сообщили, что с 6:30 утра энергоснабжение восстановлено в полном объеме. До этого потребители снабжались по резервным схемам.

В соцсетях появлялись сообщения о взрыве или хлопке – громкий звук слышали жители нескольких улиц на севере Петербурга. В аварийных службах отвечали, что дело в аварии на подстанции.