«Гармошки» с Wi-Fi для борьбы с час-пик: Общественный транспорт Челябинска получил особо вместительные автобусы

Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер лично осмотрел автобусы особо большого класса, которые были закуплены для областного центра на средства специального казначейского кредита.

В этих автомашинах вдвое больше мест в отличие от обычного автобуса и они работают на более экологичном газомоторном топливе. Транспорт оснащен самым современным оборудованием - противозажимной системой дверей, валидаторами, телеэкранами, кондиционерами, Wi-Fi, USB-зарядками и т.д.

Глава региона отметил: «Это важный для Челябинска момент, потому что наши магистральные маршруты, особенно в час пик, испытывают определенные трудности, и решение этой проблемы как раз сейчас мы возложили на наши автобусы особо большого класса. Для Челябинска за последние годы было приобретено 370 автобусов, и мы в этом году работу продолжим – еще будет приобретено 70 автобусов большого класса, 65 автобусов среднего класса».

Напомним, активное обновление подвижного состава общественного транспорта в регионе проводится с 2019 года. Так, с середины 2019 года для муниципалитетов области было закуплено больше 900 единиц техники (большая часть из них – автобусы).

Модернизация осуществляется как за счет средств областного бюджета, так и за счет участия региона в проектах, реализуемых на федеральном уровне.

В конце прошлого года Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила покупку за счет средств специального казначейского кредита 131 автобуса для 22 муниципалитетов Челябинской области, в том числе 10 автобусов особо большого класса для Челябинска.

«Мы понимаем, что эти автобусы будут работать в пиковую нагрузку, утром и вечером. Дневной потенциал мы тоже используем, но уже сокращаем движение этих машин», — уточнил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

С 1 апреля автобусы особо большого класса уже курсируют по 4-му и 64-му маршрутам Челябинска.

Первые оценки водителей этого вида общественного транспорта оказались близки к превосходной степени.

«Колоссальная разница! Полностью всё автоматизировано, везде все датчики стоят, ничего практически не надо контролировать, машина тебе сама подсказывает, что и где нужно проверить»,― говорит водитель автобуса Дмитрий Чикин.

Кстати, городским властям Челябинска в последнее время удалось решить проблему с нехваткой водителей: Чтобы привлечь кадры, водителям подняли зарплату, приняли решение по стимулирующим выплатам, ввели униформу.

За последние годы в Челябинской области обновляется не только автобусный парк. Было приобретено свыше 140 трамваев, в этом году закупят еще 60. Предполагается уже в 2024 году завершить обновление трамвайного парка.

Также планируется полностью обновить и троллейбусный парк. Сегодня в Челябинске на двух маршрутах работают 30 новых троллейбусов, до конца года будет 168.

Продолжится обновление общественного транспорта и в других муниципалитетах области.

Спецпредставитель Президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на площадке Всероссийского детского экологического форума на Южном Урале особо отмечал работу властей, направленную на развитие электротранспорта.

«То, что появляется электротранспорт в Челябинске – это совершенно конкретный шаг к чистому воздуху. За последнее время здесь сделано очень много. Это очевидно, это вам любой житель Челябинска объективно подтвердит», - акцентировал Сергей Иванов.

Губернатор Алексей Текслер, проводя осмотр новых особо больших автобусов в Челябинске, сообщил, что в этом году будет продолжено активное обновление общественного транспорта и в других муниципалитетах области.