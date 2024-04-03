03 Апреля 2024
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Политика В России
Фото: TROND LARSEN/BLUEEYE ROBOTICS/EXPRESSSEN

Генпрокуратура обратилась к США, Германии и Франции по делу о "Северных потоках"

Генпрокуратура РФ направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра запросы о расследовании терактов на трубопроводах "Северные потоки".

В пресс-службе ведомства выразили надежду, что коллеги из этих стран "добросовестно подойдут к их рассмотрению и исполнят возложенные на них Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенцией о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года обязательства проводить расследование по представленной информации".

Ранее в Генпрокуратуру обратились депутаты Госдумы о расследовании фактов возможной причастности находящихся за рубежом лиц и структур к организации и финансированию ряда терактов на территории России, а также подрыва газопроводов "Северные потоки".

Напомним, издание The Washington Post сообщило, что украинский полковник Роман Червинский якобы руководил логистикой и поддержкой команды из шести человек, которая арендовала парусник под вымышленными именами и использовала глубоководные водолазное снаряжение для установки зарядов взрывчатки на газопроводах.

Также СМИ сообщали, что Киев является главным подозреваемым в диверсии на "Северных потоках". Якобы после совместного расследования ZDF и Der Spiegel у немецкого следствия не осталось сомнений, что это была операция ВСУ при поддержке западных союзников.

Диверсия на газопроводах была совершена 26 сентября 2022 года. В результате газ полностью перестал поступать по "Северному потоку" в Европу. Российские власти считают, что газопроводы можно починить, но без гарантий безопасности не станут этого делать.

Теги: северные потоки, генпрокуратура, сша, германия, франция, кипр


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