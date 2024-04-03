Таможня: китайцы тысячами тонн скупают уральские продукты

С начала нынешнего года уральские таможенники оформили на экспорт в Китай более 10 тысяч тонн ячменя, овса и гречихи. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

По данным ведомства, популярностью у жителей Поднебесной пользуется также продукция уральской мукомольной и крупяной промышленности. Так, за два месяца 2024 года китайцы скупили 5,5 тысяч тонн муки и круп.

Кроме этого, растет спрос на подсолнечное, рапсовое и соевое масла, произведенные на Урале. В этом году потребителям КНР отгружено около 11 тысяч тонн растительных масел.

Напомним, недавно стало известно, что производитель уральского майонеза "ЕЖК Провансаль", агрохолдинг "Русагро", планирует увеличить экспорт подсолнечного масла в Китай. Еще раньше уральские производители увеличили поставки шоколада в эту страну.