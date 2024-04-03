В Югре студенты создали БАДы, применяемые при диабете

В Ханты-Мансийске на форуме "Нефтяная столица" представили БАДы, разработанные в Сургутском госуниверситете (СурГУ). Пока на рынке их нет, однако вскоре они могут там оказаться.

Младший научный сотрудник СурГУ Альбина Гопурова в разговоре с журналистом Накануне.RU на полях форума сообщила, что добавка разработана на основе сбора распространенных в Югре северных ягод, например, брусники и черники. В результате появились микроэлементы, являющиеся антиоксидантами в организме человека.

Экстракты находятся в стадии разработки, у них - спиртовая основа. Предстоит решить, в какой форме выпускать эти БАДы. Применять их можно при артериальной гипертензии, сахарном диабете II типа, ожирении.

Пока их на рынке нет, точной даты выпуска нет. Разработка началась в 2023 г. В ней участвовали и студенты, и сотрудники Сургутского госуниверситета.