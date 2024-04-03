Есть большая вероятность прорыва линии фронта российскими войсками - Politico

Есть большая вероятность прорыва линии фронта российскими войсками – в том месте, где российское командование решит сосредоточить силы предстоящего наступления, пишет американская газета Politico.

Издание отмечает, что об угрозе прорыва фронта постоянно твердит Владимир Зеленский, поторапливая США с военной помощью. "Но правда заключается в том, что даже если этот пакет [военной помощи] будет одобрен Конгрессом США, массового пополнения запасов может оказаться недостаточно, чтобы предотвратить серьезные потрясения на поле боя", считает газета.

Такая неудача ВСУ вкупе с избирательными кампаниями в США и Европе могут возродить давление Запада на Киев с целью начала переговоров, которые в таких условиях, вероятно, будут складываться в пользу Москвы.

"По сути, все теперь зависит от того, куда Россия решит направить свои силы в наступлении, которое, как ожидается, начнется этим летом. В рамках преднаступательного удара — от Харькова и Сум на севере до Одессы на юге — российские ракетные удары и удары беспилотников в последние недели резко возросли <…> поэтому трудно угадать, где Россия нанесет свой главный удар", - говорится в публикации.