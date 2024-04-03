03 Апреля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге задержали парня, избивавшего девушек, отказывающих ему в знакомстве

В "Кольцово" задержали екатеринбуржца, нападавшего на девушек, отказывающих ему в знакомстве. Парня поймали, когда тот пытался улететь в Москву и теперь ему грозит до 15 суток ареста. Об этом в своем Telegram-канале написал активист и главред "Вечерних ведомостей" Владислав Постников.

"Видимо, резонанс все-таки заставил полицию поработать как надо – неадеквата задержали в аэропорту "Кольцово", откуда он хотел вылететь в Москву, сейчас за его выходки на него должны составить протокол по статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП), которая чревата штрафом или арестом до 15 суток", - написал журналист.

Напомним, начиная с февраля в городе объявился неизвестный, который подходил к девушкам на улице, чтобы познакомиться. Однако, получая отказ, вместо того, чтобы пойти своей дорогой, он нападал и избивал девушек. Известно как минимум четыре подобных случая.

По рассказам одной из пострадавших, парень подошел к ней на Ленина, 54/3 со словами: "Ты красивая, можно я тебя обниму?" Сразу после он обнял девушку, несмотря на ее крики и протест и, только после удара каблуком по ноге незнакомец бросил девушку в сугроб и начал убегать. Подняться и догнать неадекватного пикапера помог прохожий, но когда того сфотографировали, он предложил прохожему подраться. Дальнейшего конфликта не последовало, так как парень с девушкой поспешили удалиться от незнакомца.

В другой раз екатеринбуржец пристал к девушке возле Оперного театра, но когда за нее вступился прохожий, распылил ему в лицо перцовку. После он поднял девушку, однако та стала кричать еще громче, на что отреагировали другие прохожие. Парень бросил свою "жертву" на асфальт и убежал, хотя до этого его даже не пугали угрозы вызова полиции. Пострадавшего же увезла "скорая" с ожогом глаз.

15 марта недалеко от Сурикова, 53 парень подошел к девушке с предложением познакомиться. Та сказала, что ее уже ждет такси, после чего незнакомец толкнул ее в сугроб, заявил, что той следовало ответить "да" и стал в нее плевать. Девушка поспешила к машине, стала звать на помощь. По ее словам, позднее соседи рассказали, где живет этот парень и скинули его фото, с которым девушка и отправилась в полицию писать заявление.

Через четыре дня екатеринбуржец напал на девушку возле корпуса УрФУ на Ленина. Получив отказ, он схватил девушку за шарф и заявил, что не отпустит, пока та не даст ему свои контакты. Когда та начала кричать, на помощь подошли другие две девушки и стали уводить потерпевшую. Незнакомец последовал за ними, толкнул одну из девушек и послал, однако сразу убежал, как только те позвали охрану.

Как минимум три девушки написали заявление в полицию, однако никакой реакции от правоохранителей не последовало. По словам Постникова, в МВД не смогли отыскать пикапера, хотя фото и ФИО незнакомца публиковались в постах о нападениях. Участковый Алмаз Габдрахманов вынес отказное постановление, и только после критики и общественного резонанса, неадекватного екатеринбуржца удалось задержать.

Теги: Екатеринбург, знакомство, избиение


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Развитие сюжета:

Ранее 03.04.2024 10:28 Мск Агрессивного пикапера из Екатеринбурга "закрыли" на 8 суток за нападение на девушек

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