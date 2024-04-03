В Югре из нефти делают косметику

В Ханты-Мансийске на форуме "Нефтяная столица" представили линейку косметики "Югралан". Речь идёт об очищенном минеральном изопарафинонафтеновом масле, обогащённом поликлонафтеновыми углеводородами. Оно имеет уникальные свойства и может применяться в косметологии.

Генеральный директор Numto Али Вилаят оглы Новрузов в разговоре с Накануне.RU отметил, что уникальность производимой этой организацией косметики - в том, что используется указанное уникальное масло. Оно славится в странах СНГ, например, из-за Нафталанского санатория. Название "Югралан" составлено от слов Югра и английского land (территория).

У косметики есть лечебные свойства, однако пока официально говорить об этом рано - идут разработки и исследования. В ассортименте Numto - 13 продуктов. Шесть уже есть, ещё семь - в разработке.

"Производство идёт полностью в округе из экологически чистых компонентов. Это первый продукт из аналогичных", - сказал Новрузов.

Косметика "Югралан" имеет премиальное качество и только выходит на рынок. Приобрести его можно будет в "Л'Этуаль" и "Золотом яблоке".