03 Апреля 2024
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Политика Омская область
Фото: пресс-служба Правительства Омской области

Виталий Хоценко: Эксперты отметили Омск как самый привлекательный для познавательных экскурсий российский город

Омск стал победителем престижной Всероссийской премии «Туристические города». По итогам конкурса омичи завоевали "золото" в номинации "Город образовательного туризма" и получили "серебро" премии в номинации "Город молодежного туризма", сообщает пресс-служба Правительства Омской области.

"Эксперты отметили столицу нашего региона как самую привлекательную для организации познавательных экскурсий. Оба направления очень важны, и мы продолжим работать над их развитием", - сообщил в своем телеграмм-канале Губернатор Омской области Виталий Хоценко.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

Региональная команда Омской области из представителей Туристского информационного центра Омской области, Центра опережающей профессиональной подготовки Омской области и Молодежного клуба РГО "Мечта" в Воронеже приняла участие в финальных испытаниях Всероссийской премии "Туристические города".

Всего в мероприятии приняли участие делегации 64 городов из 42 регионов страны.

(2024)|Фото: пресс-служба Правительства Омской области

По итогам очных испытаний Омск занял 1 место, как лучший город образовательного туризма, и 2 место, как лучший город молодежного туризма в России. Комиссия высоко оценила достижения региона за последнее время в данном направлении, выразила симпатии проектам нашего города и отметила высокий командный дух.

(2024)|Фото: пресс-служба Правительства Омской области

Омская область - постоянный участник Russian Event Awards и Всероссийской туристской премии "Маршрут года", Всероссийского конкурса "Туристический сувенир".

(2024)|Фото: пресс-служба Правительства Омской области

"Туристические города" - премия, на которую авторитетные эксперты в сфере туризма определяют финалистов, исходя из активности городов по привлечению туристов в разных сферах. Это могут быть организованные события и этнография, возможности для семейного отдыха и оздоровление. По оценке экспертов, Омск стал городом, где наиболее ярко представлены возможности для получения профессионального образования и повышения квалификации.

(2024)|Фото: пресс-служба Правительства Омской области

Проект "Туристические города" является частью проекта #РоссияВдохновляетНаПутешествия и объединяет несколько федеральных туристических премий и образовательные проекты. Учредителями премии являются ФРОС Region PR и ООО «Консалтинг-Тур», а среди стратегических партнеров - Союз Российских городов, Российский союз туриндустрии (РСТ) и другие.

Теги: виталий хоценко, экскурсии, туристические города, омск, маршрут года, сувенир


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