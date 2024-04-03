В Екатеринбурге декоратор отдала мошенникам 7 млн рублей

В Екатеринбурге декоратор одного из бизнес-центров стала жертвой интернет-знакомства. Под диктовку афериста она "инвестировала" миллионы рублей в никуда.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, еще в январе на одном из сайтов женщина познакомилась с неким "Антоном". Тот заявил, что "занимается брокерской деятельностью на инвестиционной платформе" и предложил принять участие в данной "финансовой деятельности". Дама согласилась, после чего через Skype с ней связался неизвестный под видом "финансового аналитика". Он убедил ее через СБП перечислять деньги на указанный им "инвестиционный счет".

Всего с января по март 2024 года декоратор отдала мошенникам 7 млн рублей, из них 1,1 млн – кредитные средства. Женщина поняла, что стала жертвой аферистов, когда "брокер" сообщил ей, что данная "инвестиционная платформа" находится в стадии банкротства, и средства ей никто не вернет.

Сейчас в полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество в особо крупном размере". В МВД призывают уральцев тщательно проверять инвестиционные площадки, прежде чем вкладывать в них свои сбережения.

Напомним, недавно глава УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица признался, что ему никогда не звонили телефонные мошенники.