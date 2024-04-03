Сотрудников Ростехнадзора арестовали после ЧП на шахте "Пионер"

Благовещенский городской суд отправил под арест замначальника и старшего инспектора отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора по делу о ЧП на руднике "Пионер". Они обвиняются в халатности.

Как сообщает РИА Новости, свою вину фигуранты не признают. Под стражей они останутся до 25 мая.

По данным управления СКР по Амурской области, подозреваемые в 2022-23 гг. во время плановых проверок деятельности "Пионера" не нашли грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов. В итоге нарушения не были устранены. Например, не остановили работу рудника.

Ранее в Амурской области принято решение о прекращении спасательной операции на руднике "Пионер".