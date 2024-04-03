Северная Корея заявила об успешном испытании ракеты с гиперзвуковой боеголовкой

Северная Корея заявила об успешном испытании новой баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковой боеголовкой Hwasongpho-16B ("Хвасон-16"). Центральное информагентство КНДР заявило, что теперь все ракеты, разрабатываемые страной, являются твердотопливными и могут нести управляемую ядерную боеголовку.

Сообщается, что на испытаниях присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

По данным южнокорейских военных, ракета стартовала из района Пхеньяна и пролетела около 600 км, а затем упала в море.