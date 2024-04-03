В Югре женщина получала пособия на несуществующих детей

В Пыть-Яхе на женщину завели уголовное дело о мошенничестве при получении детских пособий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД России по ХМАО-Югре.

Полицейские установили, что югорчанка предоставила в МФЦ Пыть-Яха подложные свидетельства о рождении двоих детей. Якобы она их родила в Москве. Однако на самом деле детей у женщины не было. По документам югорчанке назначили ежемесячное государственное пособие на содержание несовершеннолетних. В общей сложности она получила 470 тыс. руб.

Сейчас на "мать мертвых душ" завели дело по статье "Мошенничество с выплатами в крупном размере". Ей грозит наказание до шести лет лишения свободы.

Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.