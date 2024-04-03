В музее УрГАХУ Екатеринбурга представят работы Сальвадора Дали, не выставлявшиеся в России

Екатеринбург станет первым городом, где выставят работы Сальвадора Дали, которые ранее не демонстрировались российской публике. Об этом говорится на сайте музея архитектуры и дизайна УрГАХУ, где и пройдет выставка.

Оригинальные работы художника-сюрреалиста можно будет увидеть с 4 апреля по 7 июля. Выставка носит название "Рецепты бессмертия Сальвадора Дали", она демонстрирует откровения художника, образы родной Испании, его жены и музы Галы, любовь, эротизм и "далинизацию" наследия великих мастеров прошлого.

С реализацией проекта помогла Санкт-Петербургская галерея современного искусства Bashmakov Gallery коллекционера Павла Башмакова. В музее покажут 60 гравюр и рисунков 1973 года, графические листы из серий "Мифология", "Новая мифология", скульптуры из бронзы и стекла, а также листы из культовых серий "Божественная комедия" и "Библия", ранее выставлявшихся с Эрмитаже.

"Это тот случай, когда золото собирается по крупицам, – отмечает коллекционер Павел Башмаков. – Мы соединили в одну выставку невообразимое количество серий и объектов, чтобы вместе со зрителем прочувствовать внутреннюю историю художника. Именно с "Рецептами Бессмертия" мы открыли новую культурную институцию в Санкт-Петербурге, и для нас большая честь и радость привезти ценнейшую экспозицию в Екатеринбург, где так любят и понимают истинное искусство. И специально для этого проекта мы подготовили премьеру: впервые в России будут представлены керамическая "Каталонская сюита" и листы из серии "Старинные бабочки".

Для максимального погружения в тему Дали и Бессмертия гостей будут сопровождать звуки оперы-поэмы Сальвадора Дали "Être Dieu" ("Быть Богом") и голос самого маэстро.