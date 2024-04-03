Сосед Кузьминова не исключил, что спецслужбы Украины хотели избавиться от него

Избавиться от летчика-перебежчика Максима Кузьминова могли спецслужбы Украины, заявил РИА Новости его сосед по имени Хави.

По его мнению, складывается впечатление, что "они его переманили на свою сторону, но, когда уже дело было сделано, решили игнорировать его существование».

"А может, таким образом хотели побыстрее от него избавиться", — сказал мужчина.

"Если службы Украины и Испании знали про нахождение Кузьминова в Вильяхойосе, почему они не дали ему инструкции по безопасности, почему ему не сказали хотя бы как-то поменять внешность, не использовать своей номер телефона, не связываться с близкими по прямым каналам?" — выразил недоумение сосед убитого.

Ранее СМИ сообщили, что в Испании перебежчик жил на широкую ногу и ездил на "мерседесе" S-класса, часто ходил в бары с русскоязычной и украиноязычной публикой и особенно не скрывался. О его местоположении могли узнать после сообщения бывшей девушке, которая живет в России, — он приглашал ее в гости.

Об угоне вертолета Ми-8 стало известно в начале сентября 2023 года. Уже на Украине летчик дал пресс-конференцию. Перед СМИ летчик сидел в футболке с украинским тризубом. Он рассказал, что с ним были еще двое членов экипажа, которые не знали о плане побега. После посадки на украинской территории они не хотели сдаваться. Тела погибших из-за предателя военных были возвращены в Россию. Вместе со штурманом Хушбахтом Турсуновым (он - с Урала) на борту вертолета был 28-летний бортмеханник Никита Кирьянов (уроженец Алтайского края). Летчик-предатель признался, что получил за измену Родине $500 тыс. (48,7 млн руб.).