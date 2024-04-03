Опрос: 60% екатеринбуржцев поддерживают ограничения для самокатчиков
Большинство жителей Екатеринбурга выступает за ограничения для самокатов и электросамокатов. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.
Исследование проводилось в конце марта этого года. Согласно его результатам (есть в распоряжении Накануне.RU), 60% екатеринбуржцев поддерживают введение ограничений для водителей самокатов и электросамокатов. Женщины выступают за регулирование езды на самокатах значительно чаще мужчин (64% и 56% соответственно).
Также опрошенные уральцы рассказали, какие законодательные ограничения, по их мнению, нужны для самокатчиков:
- ограничение скорости;
- возрастное ограничение 18+;
- введение обучения по безопасной эксплуатации / теоретический экзамен / наличие удостоверения по типу водительского;
- запрет движения по тротуарам / пешеходным зонам (движение только по специально оборудованным дорожкам / полосам / за пределами города);
- введение / расширение системы штрафов за нарушения ПДД.
Напомним, ранее большинство опрошенных жителей Екатеринбурга поддержали запрет аренды электросамокатов. А накануне стали известны районы города, где происходит наибольшее количество ДТП с участием самокатчиков.