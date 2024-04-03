Опрос: 60% екатеринбуржцев поддерживают ограничения для самокатчиков

Большинство жителей Екатеринбурга выступает за ограничения для самокатов и электросамокатов. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Исследование проводилось в конце марта этого года. Согласно его результатам (есть в распоряжении Накануне.RU), 60% екатеринбуржцев поддерживают введение ограничений для водителей самокатов и электросамокатов. Женщины выступают за регулирование езды на самокатах значительно чаще мужчин (64% и 56% соответственно).

Также опрошенные уральцы рассказали, какие законодательные ограничения, по их мнению, нужны для самокатчиков:

ограничение скорости;

возрастное ограничение 18+;

введение обучения по безопасной эксплуатации / теоретический экзамен / наличие удостоверения по типу водительского;

запрет движения по тротуарам / пешеходным зонам (движение только по специально оборудованным дорожкам / полосам / за пределами города);

введение / расширение системы штрафов за нарушения ПДД.

Напомним, ранее большинство опрошенных жителей Екатеринбурга поддержали запрет аренды электросамокатов. А накануне стали известны районы города, где происходит наибольшее количество ДТП с участием самокатчиков.