В Тюменской области объявили пожароопасный сезон

В Тюменской области объявлено начало пожароопасного сезона в лесах.

Он начнет действовать с 5 апреля.

Власти региона напоминают, что в пожароопасный сезон нельзя разводить костры, использовать мангалы, жаровни, паяльные лампы и примусы, бросать горящие спички, окурки, золу из курительных трубок, стекло, сжигать порубочные остатки, бросать промасленные, пропитанные бензином, керосином или другим горючими веществами материалы, заправлять машины топливом при работающем двигателе, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машины во время заправки, использовать открытый огонь на торфяниках.

"Уважаемые тюменцы! С 5 апреля в области начнет действовать пожароопасный сезон в лесах. Именно здесь подавляющая часть возгораний происходит по вине человека. А любое небольшое пламя может перерасти в большой пожар. Прошу отнестись с пониманием к тем мерам, которые принимаются с целью обезопасить жителей и природу региона", - обратился к жителям Тюменской области губернатор Александр Моор.

Напомним, по данным департамента лесного хозяйства по УрФО, не все регионы Уральского федерального округа оказались готовы к предстоящему пожароопасному сезону. Свердловская, Челябинская и Тюменская области признаны готовыми, а Курганская область – не готовой.

С 1 апреля началась проверка готовности к пожсезону Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. А с 15 апреля такая же проверка начнется и в Ямало-Ненецком автономном округе.

Дата начала пожароопасного сезона на Среднем Урале в 2024 году была перенесена на 5 апреля.