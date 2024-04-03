На Тайване произошло самое мощное землетрясение за 25 лет

Мощное землетрясение произошло возле восточного побережья Тайваня, за ним последовали новые сильные толчки. Известно о четверых погибших и десятках пострадавших.

Магнитуда самого мощного землетрясения, по данным главного метеорологического агентства Японии, составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3, пишет РИА Новости. Эпицентр подземных толчков находился у города Хуалянь.

Разрушены многие здания, без света остаются 87 тысяч домохозяйств, зафиксированы перебои в работе интернета. Крупнейший в мире производитель полупроводников TSMC начал эвакуацию сотрудников с некоторых заводов.

Землетрясение стало самым мощным на острове за последние 25 лет, сообщил директор Центра сейсмических измерений и прогнозов метеорологического управления Тайваня У Цзяньфу.

После ЧП оповещение о цунами сработало в Японии. Власти в районе префектуры Окинавы рекомендуют людям эвакуироваться.