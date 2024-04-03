Желающие отомстить за "Крокус" записываются контрактниками на СВО - Минобороны

С начала 2024 года на военную службу по контракту в ВС РФ записалось уже более 100 тыс. человек, в Москве и других городах "существенно увеличилось число желающих поступить на службу", заявили в Минобороны России.

Особенный наплыв желающих стать контрактниками зафиксирован в последние полторы недели: ежедневно в пункты отбора стали приходить до 1,7 тыс. человек. Всего за последние 10 дней заключили контракты для участия в СВО около 16 тыс. человек.

"В ходе собеседований, проведенных за последнюю неделю в пунктах отбора в городах России, большинство кандидатов в качестве основного мотива заключить контракт указывали желание отомстить за погибших в трагедии, произошедшей 22 марта 2024 года в Подмосковье", - заявили в Минобороны России.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что до конца 2024 года в ВС планируется сформировать две общевойсковые армии и тридцать соединений, в том числе четырнадцать дивизий и шестнадцать бригад.

Пока что следствие не доказало в суде причастность Украины к теракту в "Крокус Сити Холле". Ответственность за теракт на неофициальном уровне брало на себя одно из подразделений "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в России).