03 Апреля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: волонтерский центр &quot;Мы рядом&quot;

В Екатеринбурге стартовал набор волонтеров для тушения лесных пожаров

Волонтерский центр "Мы рядом" запустил набор добровольцев для борьбы с природными пожарами. Вместе с волонтерами "Молодой Гвардии" они обучат основам тушения пожаров и сформируют группы для оперативного выезда на места возгорания.

"Учитывая опыт прошлых лет, когда волонтеры действовали стихийно, мы решили организовать процесс формирования добровольческих групп заранее, чтобы волонтеры выезжали на тушение уже подготовленными. Мы надеемся, что помощь волонтеров не понадобится, но все равно начнем подготовку к любым вызовам пожароопасного сезона", – рассказал руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии" Данил Тупица.

Волонтеры центра "Мы рядом" на тушении лесных пожаров в Свердловской области(2024)|Фото: волонтерский центр "Мы рядом"

Волонтеры центра "Мы рядом" на тушении лесных пожаров в Свердловской области(2024)|Фото: волонтерский центр "Мы рядом"

Он также добавил, что "Молодая Гвардия" регулярно направляет волонтеров для ликвидации стихийных бедствий, и пожары не стали исключением. Стать добровольцем может любой желающий. Для этого необходимо обратиться в Волонтерский центр "Мы рядом" по телефону горячей линии: +7 (800) 101-51-62 с 09.00 до 18.00 или в любое время в мессенджере WhatsApp и социальной сети ВКонтакте.

Волонтеры центра "Мы рядом" на тушении лесных пожаров в Свердловской области(2024)|Фото: волонтерский центр "Мы рядом"

Напомним, первый набор добровольцев был организован весной 2023 года. Тогда Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил организовать формирование добровольческих отрядов для помощи в тушении стихийных пожаров, накрывших соседние муниципалитеты. В качестве оператора процесса выступил волонтерский центр "Мы рядом".

Теги: Мы рядом, волонтеры, лесной пожар


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