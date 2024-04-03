Власти Харькова не исключают сценарий с эвакуацией города

Власти Харькова рассматривают как возможный сценарий с эвакуацией населения, но пока не видят в этом необходимости, сообщил мэр города Игорь Терехов в интервью изданию "Думка".

"Я считаю, что на сегодняшний день не нужно нагнетать ситуацию вокруг этого. Мы имеем опыт <...>, мы верим в ВСУ и считаем, что о массовой эвакуации не нужно говорить", - сказал мэр.

По его словам, сейчас постоянное население города составляет около 1,3 млн человек. "Люди спокойно работают, люди ходят на работу, ходят по магазинам. У нас открыты и магазины, и аптеки, и автозаправочные станции, и рынки — все необходимое для того, чтобы люди жили и работали", - сказал Терехов.

При этом накануне мэр говорил, что в городе разрушена почти вся критическая энергетическая инфраструктура, в том числе частная.