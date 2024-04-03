03 Апреля 2024
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Ханты-Мансийск стал "Нефтяной столицей"

В Ханты-Мансийске начал работу VII форум "Нефтяная столица". Он собрал воедино представителей власти, молодых учёных, экспертов отрасли. Церемония открытия состоялась на одной из площадок мероприятия, КТЦ "Югра-классик". Форум приурочен к 60-летию начала добычи нефти в Западной Сибири.

Первый заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев поприветствовал участников и отметил, что начало добычи западносибиоской нефти измерило историю. Он напомнил слова Виктора Муравленко о том, что осваивать сибирскую нефть под силу тем, кто готов отказываться от шаблонов.

Алексей Забозлаев на форуме "Нефтяная столица" в Ханты-Мансийске(2024)|Фото: Накануне.RU

Глава совета молодых учёных РАН Андрей Котельников сообщил, что академия активно включилась в работу над государственными задачами. Одной из первых задач созданной 300 лет назад РАН было составление карты Российской империи. Котельников уверен, что ее составители не представляли, какие богатства есть в Западной Сибири. Он напомнил о современной геополитической ситуации в России, сказав, что нельзя развивать ситуацию без учёных.

Геннадий Шмаль на форуме "Нефтяная столица" в Ханты-Мансийске(2024)|Фото: Накануне.RU

Президент Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль сообщил, что форум - важное событие, потому что в Югре добывают почти половину российской нефти. Сегодня в Югре работают самые лучшие специалисты, привыкшие к трудностям.

Участники форума "Нефтяная столица" в Ханты-Мансийске(2024)|Фото: Накануне.RU

Форум продлится 3-4 апреля. В программе – конкурс инновационных проектов, конгресс имени Фармана Салманова, конференция под эгидой Совета молодых ученых РАН, отраслевые сессии, выставка, тематические активности.

Теги: Нефтяная столица, Югра классик, форум


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