Администрация Екатеринбурга намерена создать собственную строительную фирму

Мэрия Екатеринбурга намерена преобразовать МУП "Управление капитального строительства города Екатеринбурга" в ООО "Городской застройщик", создав тем самым собственную стройфирму. Соответствующая постановление написал глава города Алексей Орлов.

Из документа следует, что преобразование произойдет вследствие приватизации МУПа. В уставе ООО "Городской застройщик" указано, что фирма займется деятельностью заказчика-застройщика, генерального подрядчика. В дополнительные виды деятельности входят:

деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского права;

разработка строительных проектов;

строительство жилых и нежилых зданий;

строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;

строительство автомобильных дорог и автомагистралей;

строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки;

деятельность в области архитектуры;

деятельность по благоустройству ландшафта;

производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;

управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;

аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

аренда и лизинг строительных машин и оборудования;

аренда и лизинг грузовых транспортных средств;

аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки.

В пресс-службе мэрии пояснили, что к 2025 году, согласно законодательству, все унитарные предприятия, не являющиеся монополиями, должны быть ликвидированы или реорганизованы. Директором компании станет глава МУПа Лейла Банникова, однако все может измениться после проведения первого общего собрания. Куратором новой стройфирмы назначен комитет по строительству администрации Екатеринбурга.