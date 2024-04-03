Под Сочи железную дорогу завалило грунтом

"Нештатная ситуация привела к нарушению графика движения поездов. Железнодорожники предпринимают необходимые меры по расчистке пути и восстановлению контактной сети", - сообщили в СКЖД.

Сейчас на участке организовано реверсивное движение.

Под Сочи на железную дорогу "вследствие коммунальной аварии" вынесло 70 кубометров грунта и "элементов бетонных конструкций. Также заваленной оказалась опорная стена. Повреждено 20 метров подпорной стены и опоры контактной сети, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.



