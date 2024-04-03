Андрей Трубецкой: Строительство музея на Барсовой горе начнется в этом году

Строительство музея на Барсовой горе в Сургутском районе начнется уже в этом году. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Стоимость проекта составляет 351,8 млн рублей. Он будет реализован за два года при финансовой поддержке правительства Югры. В 2024 году финансирование из бюджета региона составляет 105,6 млн рублей.

Еще 26,4 млн рублей будут выделены из казны Сургутского района, сообщил Андрей Трубецкой.





"По проекту музей будет представлять из себя одноэтажное здание, площадью порядка 1,6 тысяч кв. м. В нем сформируют два экспозиционных зала и шесть фондохранилищ, а также реставрационные мастерские, археологическую лабораторию и кабинеты сотрудников" , - рассказал Андрей Трубецкой.





Музейное здание будет адаптировано для людей с ограниченными возможностями здоровья. Возле музея предусмотрена парковка для посетителей и экскурсионных автобусов.

"Масштабный проект "Музейный комплекс "Барсова Гора" реализуется с 2021 года. Он включает в себя туристическую тропу "ЧелоВечность" и музей "Барсова Гора". Тропа уже сделана – это стоило порядка 189, 6 млн рублей. На ее территории расположено свыше 40 локаций. В 2024 году планируется создание палеонтологического раскопа с воссозданным скелетом мамонтенка, жилище древних людей и кинозал. Финансирование тоже обеспечено", - подчеркивает Андрей Трубецкой.